В Ростове приостановили торги по ремонту дорог из-за жалоб УФАС

Власти Ростова-на-Дону приостановили процедуру торгов по выбору подрядчика для ремонта трех улиц общей стоимостью 225,7 млн руб. Причиной этому стали жалобы потенциального подрядчика в УФАС. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Ростовавтодорстрой» подала жалобу на неверно сформированную смету документации и неправильный порядок оценки заявок от участников торгов по ремонту участка дороги по ул. Нансена (от Мечникова до Театрального проспекта). Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на ремонт этого объекта было выделено 162,8 млн руб.

Еще одна жалоба поступила на заявку по ремонту участков ул. Нансена и Зоологической (от ул. Шеболдаева до пер. Дальнего), стоимостью 62,9 млн руб. Здесь тот же подрядчик пожаловался на те же самые нарушения в документации заказчика.

Наталья Белоштейн