ФАС остановила конкурс на ремонт дорог под Ростовом на 4,4 млрд рублей

ФАС остановила поиск подрядной организации на ремонт подъездных путей к Ростову-на-Дону из-за разногласий с одним из участников конкурса. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта определена в 4,45 млрд руб., заказчиком э работ выступает областной Минтранс. Подготовка к масштабному ремонту участка региональной дороги «Магистраль "Дон" — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» началась в начале марта 2025 года. В проект плана также были включены работы по обновлению автодороги «Северный обход», пролегающей от х. Щепкин до трассы «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск». Реконструкцию участка Северного обхода власти планируют завершить к ноябрю 2027 года.

Известно, что в конкурсе на реконструкцию участка Северного обхода Ростова участвуют три компании. При начальной цене контракта 4,45 млрд руб. предложения компаний варьировались от 3,94 до 4,1 млрд руб.

Однако, 24 марта на процедуру на сайте госзакупок появилась жалоба от АО «Донаэродорстрой», состоящая из восьми пунктов, в которых участник требует пересмотреть сроки производства работ, несправедливые условия покрытия затрат на оплату услуг представителя, избыточные требования об обязанностях подрядчика и другие, по его мнению, нарушения. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении УФАС Ростовской области.

Приостановка конкурса создает неопределенность вокруг предстоящих работ, которые важны для улучшения дорожной инфраструктуры региона.

Валентина Любашенко