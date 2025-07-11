Суд оставил в СИЗО членов этнической группировки, обвиняемых в убийствах

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения оставил в СИЗО трех членов предполагаемой этнической группировки уроженцев Азербайджана Бакира Сафарова, Шахина Лалаева и Ахлимана Гянджиева, обвиняемых в убийствах и покушения в 2001, 2010 и 2011 году. Как сообщили в пресс-службе судов региона, все трое останутся под стражей до 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего по делу этнической группировки были арестованы восемь человек, в том числе Азиз Абасов, братья Камал, Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Во время массового задержания двое уроженцев Азербайджана Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались.

По данным пресс-службы, в зависимости от степени участия в преступлениях членам группировки предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и по ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство по найму).

По версии следствия, уроженцы Азербайджана причастны к убийствам местных предпринимателей. Преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе. По уголовному делу для допроса в Следственном комитете силовики задерживали главу азербайджанской дисапоры на Урале Шахина Шыхлински, который впоследствии был отпущен в статусе свидетеля.

Один из обвиняемых Мазахир Сафаров не стал обжаловать меру пресечения в виде ареста. По данным источника «Ъ-Урал», он дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают. Накануне апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте в отношении Аяза Сафарова.

Мария Шараева