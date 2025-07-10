Обвиняемого в убийствах на Урале Аяза Сафарова оставили в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в СИЗО уроженца Азербайджана Аяза Сафарова, который, по версии следствия, причастен к убийствам предпринимателей на Урале в 2001, 2010 и 2011 годах. Заседание прошло в закрытом режиме, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акиф Сафаров

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Акиф Сафаров

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», следователь во время заседания по делу Аяза Сафарова возражал против смягчения меры пресечения, так как, по его словам, обвиняемый может скрыться в Баку. Апелляционная жалоба его брата Акифа Сафарова возвращена в суд первой инстанции для устранения препятствий при рассмотрении жалобы судом. Второй собеседник «Ъ-Урал» в следственных органах сообщил, что на допросе Акиф Сафаров говорил о том, что во время совершения инкриминируемых преступлений находился в другом месте и у него есть алиби.

Всего по делу этнической группировки были арестованы восемь уроженцев Азербайджана: Шахин Лалаев, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов, Бакир, Камал, Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. Во время массового задержания двое уроженцев Азербайджана Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались.

По версии следствия, в 2001 году был зарезан торговец ширпотребом Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице.

Один из обвиняемых Мазахир Сафаров не стал обжаловать меру пресечения в виде ареста. По данным источника «Ъ-Урал», он дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

В ближайшее время Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на арест в отношении других фигурантов. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

Мария Шараева