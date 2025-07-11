Над Крымом сбили еще три беспилотника

Над территорией Республики Крым уничтожили еще три БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Югансон Фото: Юрий Югансон

Беспилотники уничтожили в период с 11:00 до 11:45 мск дежурными средствами ПВО. Всего над территорией России в этот промежуток сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над Брянской областью и три — над Крымом.

Ранее над Крымским полуостровом уничтожили один беспилотник с 10:40 до 10:50. Еще три сбили над Брянской областью.

Алина Зорина