Гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили медалью Росгвардии

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков наградил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского медалью «Генерал армии Яковлев», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков вручает медаль «Генерал армии Яковлев» гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Фото: Пресс-служба северо-западного округа Росгвардии Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков вручает медаль «Генерал армии Яковлев» гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Фото: Пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

«Для меня огромная честь, это замечательный знак нашего сотрудничества. В наше напряженное время мы каждый день ощущаем, что с нами Росгвардия. Будем продолжать»,— поблагодарил Буракова господин Пиотровский.

В Росгвардии подчеркивают, что указанная медаль вручается за оказание содействия войскам и целенаправленную работу по сохранению культурных ценностей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин в декабре 2024 года наградил Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Андрей Маркелов