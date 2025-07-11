В Кашарском районе установили карантинную зону из-за горчака ползучего

Специалисты Россельхознадзора ввели на территории Кашарского сельского поселения карантинную зону из-за очага горчака ползучего в 1 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В связи с введенным режимом в муниципалитете начал действовать ряд ограничений. Так, запрещается вывоз и реализация подкарантинной продукции без карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие живых семян горчака. Кроме того, территорию очага нельзя использовать для выращивания семенного материала. Также запрещается использовать на корм животным и птицам зерно, зерноотходы, сено и солому, содержащие жизнеспособные семена горчака. Выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения горчака не допускается.

Вводится запрет на применение не перепревшего навоза с жизнеспособными семенами горчака в качестве удобрения, вывоз почвы и грунта за пределы границ очага, использование почвы из очага для набивки парников. Отходы нельзя вывозить на свалки и выбрасывать в водоемы. Карантинная фитосанитарная зона будет упразднена только при отсутствии горчака на территории в течение трех лет.

Константин Соловьев