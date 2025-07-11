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На территорию ТАНТК имени Бериева упали обломки беспилотника

В Таганроге средства мобильной группы обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что обломки упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Пострадавших нет. На месте работают оперативные группы. Как сообщал «Ъ-Ростов», над территорией донского региона за прошедшую ночь сбили два БПЛА.

Константин Соловьев

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