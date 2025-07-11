На Дону во второй половине дня прогнозируют сильную жару

В Ростовской области сегодня, 11 июля, прогнозируют небольшую облачность без осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Днем по югу и востоку местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный и юго-восточный достигнет скорости в 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опускалась до +25°C, по северу до +14°C. Во второй половине дня ожидается сильная жара от +40°C до +42°C.

Константин Соловьев