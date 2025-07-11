Минобороны сообщило о перехвате 155 украинских дронов, в том числе над Крымом

В ночь с 10 на 11 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее число дронов было зафиксировано в Курской области — 53 аппарата. В Брянской области сбили 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13.

Также по 11 дронов уничтожили в Орловской области и Московском регионе. В Крыму сбили 7 беспилотников, по 4 — в Липецкой области и над Черным морем, а по 2 — в Ростовской и Калужской областях.

Лия Пацан