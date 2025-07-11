Аэропорт Пулково приостановил работу

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 7:37 мск сообщила пресс-служба Росавиации.

Закрытие авиагавани необходимо для безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Перед этим, в 6:58 мск, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. Также возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета, добавил он.

Работа Пулково несколько раз прерывалась 5 и 6 июля из-за угроз атаки беспилотников. За двое суток там было задержано и отменено более сотни авиарейсов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».