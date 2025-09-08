Газпромбанк заключил стратегическое соглашение о развитии инноваций на Дальнем Востоке

В рамках Восточного экономического форума подписано четырехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве между Газпромбанком, Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), Центром технологического лидерства и Фондом развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский».

Цель сотрудничества — достижение технологического лидерства через объединение финансовых, экспертных и инфраструктурных ресурсов для развития инновационной экосистемы Дальнего Востока.

Соглашение предусматривает комплексное взаимодействие по ряду направлений, нацеленных на поддержку и развитие высокотехнологичных проектов и компаний. В рамках партнерства стороны договорились совместно работать над выявлением актуальных технологических задач и поиском перспективных решений, организовывать программы по отбору и акселерации инновационных стартапов. Особое внимание планируется уделить поддержке научно-технологических проектов, имеющих потенциал к коммерциализации и масштабированию.

Ключевые направления сотрудничества:

поиск и отбор перспективных инновационных проектов в сфере технологического лидерства;

организация совместных образовательных, акселерационных и экспертных мероприятий;

реализация программ развития и поддержки высокотехнологичных компаний.

«Газпромбанк видит значительный потенциал инновационной экосистемы Дальнего Востока и готов участвовать в ее развитии. Подписанное соглашение дает возможность оказывать поддержку перспективным стартапам и компаниям, что соответствует нашей стратегии, направленной на достижение технологического лидерства»,— сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

«Для молодежи особенно важны перспективы профессионального роста, возможность работать с современными технологиями и реализовывать собственные проекты. Мы стремимся быть не просто образовательным учреждением, а центром, который создает технологии и вносит реальный вклад в экономическое развитие. Уверены, что совместная работа с партнерами позволит превратить университетскую среду в мощный драйвер технологических решений, которые будут работать на благо региона и страны»,— подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.

«Стратегическое партнерство с ведущим университетом страны, фондом “Русский” и Газпромбанком позволит нам вывести на новый уровень работу по идентификации и поддержке прорывных технологических проектов. Мы уверены, что уникальная среда ДВФУ является идеальной базой для формирования технологических чемпионов»,— сказала генеральный директор Центра технологического лидерства Ирина Жукова.

«Наш центр создавался как площадка для интеграции усилий науки, бизнеса и финансовых институтов. Подписанное соглашение отражает именно этот подход — мы объединяем университетскую среду, корпоративных партнеров и банк для того, чтобы лучшие проекты могли не только стартовать, но и устойчиво развиваться. Для ИНТЦ “Русский” это важный шаг в расширении партнерской сети и формировании новых возможностей для резидентов»,— прокомментировала генеральный директор фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.