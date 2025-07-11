На выходных в Свердловской области ожидается небольшое похолодание

Небольшое похолодание в конце недели прогнозируется на территории Свердловской области, при этом осадков не ожидается, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

К пятнице поступление теплого воздуха с запада в Свердловскую область прервалось из-за антициклона Chris и холодного антициклона со стороны Скандинавии. Вторжение холодного воздуха сопровождается порывистым ветром, но благодаря антициклону облачность снизилась, а вероятность осадков сведена к минимуму. Днем 11 июля в Свердловской области будет +19°..+24°, по северу до +16°..+18°.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +22°..+24°, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью субботы и воскресенья температура установится на отметке +11°, днем на выходных будет +22°. В начале следующей недели ночные температуры будут держаться на уровне +9°..+14°, дневные — на +22°..+24°.

Напомним, понедельник стал наиболее холодным днем этой недели.

Ирина Пичурина