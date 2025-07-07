В Свердловской области на неделе ожидаются перепады температур

На этой неделе в Свердловской области ожидается теплая погода, немного выше климатической нормы, однако потепления будут сменяться похолоданиями и наоборот, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Погоду на Среднем Урале будет определять антициклон Chris, центр которого будет перемещаться над Поволжьем. Свердловская область окажется на северо-восточной периферии этого антициклона. Теплый воздух с запада дойдет до региона к середине недели, он начнет поступать во вторник, однако понедельник станет самым холодным днем — днем ожидается +17°..+22°. Наиболее теплыми днями будут среда и четверг, когда ночные температуры достигнут +15°..+20°. В пятницу в регион поступит более холодный и сухой воздух со стороны Скандинавии. Осадков будет мало: в Екатеринбурге прогнозируется от 10 до 15 мм за неделю, а в конце недели дождей совсем может не быть.

В Екатеринбурге 7 июля, днем понедельника, температура будет держаться на отметках +18°..+20°, переменная облачность и возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с. Ночью вторника будет +12°, днем +22°, в среду ожидается ночью +13°, днем +26°, в четверг — ночью +18°, днем +27°. В пятницу ночью прогнозируется +16°, днем +25°, в субботу ночью +12°, днем +25°, в воскресенье — ночью +10°, днем +23°.

Ирина Пичурина