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В Ростове-на-Дону горит трава на 800 квадратных метрах

На улице Ажурная в Ростове-на-Дону произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Для ликвидации пожара привлекли 23 человека и девять единиц техники. Сервис «Яндекс. Карты» показывает, что рядом с местом происшествия находится полигон складирования отходов.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», сегодня в Каменском районе потушили пожар на 433 га.

Константин Соловьев

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