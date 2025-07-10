«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет расписание полетов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса на этом направлении. С 18 июля рейсы будут осуществляться ежедневно, за исключением 21 июля, а с 1 августа начнется выполнение второго ежедневного рейса, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 10 июля аэропорт Геленджика вновь начал принимать пассажирские рейсы, прекратившие выполнение в феврале 2022 года. Информацию о возобновлении деятельности подтвердило Министерство транспорта РФ. Росавиация уточнила, что полеты будут осуществляться в интервале с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

По словам генерального директора аэропорта Ивана Таранченко, на первом этапе планируется принимать до трех регулярных рейсов в сутки. Подготовка к обслуживанию пассажиров проходит при взаимодействии с правоохранительными структурами — с приоритетом соблюдения всех мер безопасности.

Господин Таранченко сообщил, что инфраструктура аэропорта позволяет выполнять рейсы в текущих условиях. Он также отметил, что ряд авиаперевозчиков уже выразили заинтересованность в работе с аэропортом, и после утверждения расписания откроется дополнительная продажа билетов.

Руководство воздушной гавани рассчитывает, что возвращение регулярных рейсов положительно повлияет на развитие туристической привлекательности города и поддержит модернизацию региональной транспортной инфраструктуры. Новый терминал, введенный в эксплуатацию в 2021 году, расширил пропускные возможности комплекса. Полное обновление инфраструктуры аэропорта планируется завершить к концу 2025 года.

Мария Удовик