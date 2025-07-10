В Новороссийске из-за опасной находки в море эвакуировали отдыхающих с пляжа

Отдыхающих на территории пляжа «Алексино» в Новороссийске эвакуировали из-за найденного специалистами «металлического предмета в воде». Об этом сообщает пресс-служба управления курортов и туризма города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска Фото: пресс-служба управления курортов и туризма Новороссийска

Сейчас специальные службы обследуют неизвестный металлический предмет. Отдыхающих частично эвакуировали с территории пляжа на время проведения работ.

Туристов просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Алина Зорина