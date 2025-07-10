В Ростове приставы раскрыли мошенничество с кредитом на 25 млн рублей

В Советском районе Ростова-на-Дону судебный пристав-исполнитель, пытаясь взыскать долг по кредиту, раскрыл мошенническую схему с заемными средствами на 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решением апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда фигурант был обязан вернуть долг по договору займа в размере 20 млн руб. К этой сумме прибавились проценты по договору в размере 5,2 млн руб., проценты за пользование заемными средствами — 1,2 млн. руб., и оплата госпошлины (60 тыс. руб.).

Однако, фигурант, имея средства для частичного погашения долга, использовал их для расчетов с другими организациями, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В ходе него выяснилось, что должник является фигурантом еще одного дела по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». В связи с этим дела объединили в одно производство. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн