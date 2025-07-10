Госуниверситеты Сочи и Абхазии договорились о межвузовском сотрудничестве

Сочинский и Абхазский государственные университеты подписали соглашение о межвузовском партнерстве, предусматривающее совместные образовательные и научные инициативы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сухуме состоялась рабочая встреча делегации Сочинского государственного университета, возглавляемой исполняющей обязанности ректора Натальей Фроловой, с руководством Абхазского государственного университета. В рамках переговоров обсудили ключевые направления взаимодействия в сфере науки, образования и молодежной политики, по итогам которых стороны подписали соглашение о межвузовском сотрудничестве.

Представители обменялись опытом в организации образовательного процесса, реализации научных исследований и внедрении новых подходов в обучении. По словам начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова, достигнутая договоренность станет основой для дальнейшего укрепления отношений между вузами и выведет партнерство на новый уровень.

Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил значимость взаимодействия с сочинским вузом, подчеркнув интерес абхазской стороны к практикам СГУ в области строительства, берегозащиты, гостеприимства, педагогики и инновационного образования.

Наталья Фролова, в свою очередь, пригласила абхазских коллег к участию в сетевых образовательных программах и предложила им присоединиться к реализации стратегических проектов Сочинского государственного университета.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, профориентации студентов, академической мобильности и воспитательной работе. Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность в развитии устойчивого межвузовского диалога.

Мария Удовик