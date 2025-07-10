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Более 80 тонн арахиса не пустили в Петербург из-за отсутствия деклараций

Две импортные партии арахиса общим весом 81 тонну забраковали в морском порту Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 10 июля. Груз пришел в Россию из Индии и будет направлен обратно.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В ходе проведения контрольных мероприятий должностные лица установили, что на перевозимые партии орехов отсутствуют декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и протоколы испытаний к ним.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в порту Петербурга остановили партию с 265 тоннами риса из-за вредителя в крупе. Груз также пришел из Индии.

Андрей Маркелов

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