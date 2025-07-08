В порту Петербурга остановили партию с 265 тоннами риса из-за вредителя в крупе

Сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проверке риса из Индии обнаружил вредителя. Из-за этого партию крупы весом 265 тонн не пустили на территорию России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз прибыл в морской порт Петербурга. В импортной партии шлифованного риса, который должны были доставить для местной компании, при контроле обнаружили нарушение технического регламента.

При лабораторных исследованиях подтвердилась зараженность риса малым мучнистым хрущаком. Ввоз в Россию крупы в связи с этим запрещен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Индию вернутся 27 тонн семян чиа после проверки в Петербурге.

Татьяна Титаева