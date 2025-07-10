В Анапе капитально отремонтируют Детскую художественную школу за 40 млн рублей

В рамках национального проекта «Семья» на территории Анапы проводят ремонт Детской художественной школы. На эти цели из консолидированного бюджета выделили порядка 30 млн руб., еще около 10 млн руб. направят на полное техническое переоснащение учреждения. Это покупка нового оборудования, включая мультимедийное, и установка цифрового видеонаблюдения, интегрированного в систему «Купол». Сроки работ обсудила с подрядчиком временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Сейчас на территории художественной школы полностью завершены демонтажные работы, штукатурка стен и стяжка полов. Специалисты заканчивают устройство системы отопления, проводят монтаж перегородок и дверных проемов, а также инженерных сетей.

В мэрии отмечают, что ремонт выполнят в светлых тонах и современном стиле. По проекту предусмотрены пандусы для маломобильных граждан, кондиционирование и усиление системы отопления.

«В течение многих лет Краснодарский край входит в тройку регионов — лидеров по числу детских школ искусств, обновляется и образовательная база — этому направлению уделяет особое внимание губернатор Вениамин Кондратьев. Капремонт анапской Детской художественной школы — один из элементов этой масштабной работы»,— заявили в администрации города-курорта.

Ремонт планируют завершить 1 октября 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году в Анапе на ремонт и содержание дорог направят около 1,5 млрд руб. Кроме того, в рамках устранения последствий ЧС планируют отремонтировать 83 тыс. кв. м дорожного полотна. Также нанесут дорожную разметку на 17 улицах города.

Алина Зорина