На ремонт и содержание дорог в Анапе направят 1,5 млрд рублей

В 2025 году в Анапе на ремонт и содержание дорог направят около 1,5 млрд руб. По словам и. о. главы города Светланы Балаевой, большую поддержку оказали бюджет Краснодарского края и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В Анапе продолжается ремонт улично-дорожной сети. В щебне отремонтировали 45 тыс. кв. м дорог, в асфальте — свыше 42 тыс. кв. м. Всего до конца 2025 года планируют отремонтировать около 65 тыс. кв. м дорог.

Сейчас в городе-курорте идет обустройство тротуаров на улицах Парковая, Стахановская, Объездная и других. Специалисты нанесли более 7,6 тыс. кв. м разметки и установили 275 дорожных знаков. Капитально отремонтировали Черноморскую улицу в Анапской и Центральную в Супсехе.

Кроме того, в рамках устранения последствий ЧС планируют отремонтировать 83 тыс. кв. м дорожного полотна. Также нанесут дорожную разметку на 17 улицах города.

Алина Зорина