В Ростове предложение долгосрочной аренды квартир выросло на 85%

В июне предложение долгосрочной аренды квартир в Ростове-на-Дону выросло на 85%. Об этом сообщает пресс-служба Сбера со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты сервиса объясняют такую динамику выходом на рынок собственников, которые специально покупали в новостройках квартиры для сдачи, в том числе за счет уже завершившейся льготной ипотечной программы, стартовавшей в 2020 году. «Кроме того, некоторые владельцы квартир предпочли выйти на рынок аренды

из-за невозможности быстро продать объект и нежелания делать крупные скидки»,— сказано в сообщении.

Медианная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 кв.м. в Ростове-на-Дону составляет 23 тыс. руб. Отмечается, что по сравнению с июнем 2024 года цены на долгосрочную аренду в большинстве городов-миллионников выросли. однако в Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды «однушки» не изменилась.

«Рынок аренды в Ростове-на-Дону показывает здоровую динамику: при рекордном росте предложения на 85% мы наблюдаем сохранение доступного уровня цен. Это идеальная ситуация для всех участников рынка - арендаторы получают широкий выбор жилья по приемлемым ценам, а собственники могут уверенно инвестировать в недвижимость»,— считает заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

В соседнем Краснодаре цена чуть ниже — почти 22 тыс. руб. Среди российских городов-миллионников дешевле всего долгосрочная аренда обойдется в Уфе и Омске – 20 тыс. руб. Дороже всего аренда однокомнатной квартиры в Москве (67 тыс. руб. в месяц), на втором месте — Санкт-Петербург (42,7 тыс. руб.), на третьем — Казань (почти 30 тыс. руб.).

Мария Иванова