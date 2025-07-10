Выплаты компаний на рождение детей до 1 млн руб. не будут облагаться НДФЛ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс. Они увеличат до 1 млн руб. не облагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка. Сейчас налогом облагается выплата компании свыше 50 тыс. руб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина пояснила ТАСС, что мера также касается семей, усыновивших ребенка в возрасте до 1 года. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года. При этом работодатели уже сейчас могут вносить изменения в корпоративные документы и планировать увеличение выплат.

Увеличить необлагаемый налогом размер корпоративных выплат на детей в 2024 году предложил президент Владимир Путин.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб. За второго ребенка государство выплачивает 912,1 тыс. руб. При этом, если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб. В июне в Госдуме предложили увеличить сумму маткапитала на 1 млн руб. в случае рождения первого ребенка до 24 лет.

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