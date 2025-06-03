В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на 1 млн руб. в случае рождения первого ребенка до 24 лет. С документом ознакомилось «РИА Новости».

Как отметила госпожа Лантратова, средний возраст рождения первого ребенка у россиянок составляет 28-29 лет. По ее словам, это становится причиной следующих последствий: после рождения первого ребенка женщины стремятся вернуться к продвижению в карьере, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что зачастую откладывает рождение второго ребенка и в результате времени может не остаться вовсе.

Депутат Госдумы отметила, что раннее рождение первого ребенка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей, а также снизит риски осложнений при беременности и родах.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб. За второго ребенка государство выплачивает 912,1 тыс. руб. При этом если семья получила выплату за первенца, за второго ребенка будет выплачено 221 тыс. руб.