Менее половины донских выпускников-спортсменов остаются работать в отрасли

Менее 50% выпускников высших спортивных учебных заведений Ростовской области остаются работать в отрасли. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе межотраслевой стратегической сессии «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» господин Аракелян рассказал, что около половины специалистов по направлению «Физкультура и спорт» «уходят» в фитнес-клубы. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году в Ростовской области планируют реализовать 24 проекта в сфере спорта на общую сумму более 83 млн руб.

Константин Соловьев