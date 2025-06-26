На Дону на 24 спортивных проекта потратят 83 млн рублей

В Ростовской области планируют реализовать 24 проекта в сфере спорта на общую сумму 83,1 млн руб в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

В число инициатив вошли капитальный отремонт 16 спортивных площадок, здания тренажерного зала СШОР №2 в Волгодонске и замена светильники в СШ № 2 в Донецке.

Кроме этого, власти намерены приобрести пять комплектов спортивного оборудования, инвентаря и спортивного покрытия в Шахтах и Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн