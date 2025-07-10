EXLANTIX ES – гибридное купе, не имеющее аналогов в РФ

Над дизайном футуристичного гибридного купе работала команда дизайнеров во главе с Пьером Луиджи Феррари из известного дизайнерского бюро Pininfarina.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Отчего внешность удалась на славу: максимально обтекаемый силуэт с ниспадающей линией полностью стеклянной крыши, объемный рельефный капот, массивные 20-дюймовые колеса и активное антикрыло. Коэффициент аэродинамического сопротивления – один из лучших в классе, всего 0,21.

Последовательный гибрид EXLANTIX ES построен на платформе E0X. Архитектурой выступает 400-вольтовая электрическая батарея, под капотом – 1.5-литровый турбомотор SQRH4J1 мощностью 143 л.с., который выступает в роли генератора для батареи емкостью 40 кВтч.

Между передними колесами установлен асинхронный трехфазный электромотор с максимальной 30-минутной мощностью 31 кВт, а сзади — синхронный мощностью 80 кВт. Суммарная отдача агрегатов — 469 л.с., 634 Нм.

Для нашего рынка купе получило европейский разъем CCS2 Combo, позволяющий подзаряжать автомобиль от станций на 50 кВт: в столице — бесплатно. От 150-киловаттных зарядных станций можно восполнить запас хода с 30 до 80% всего за 15–20 минут.

Комбинированный запас хода с 67-литровым баком топлива и полностью заряженной батареей достигает 1231 км по циклу WLTC. Средний расход бензина – 6,4 литра на 100 км. С места до первой сотни купе ES разгоняется за 4,6 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Дорожный просвет – 120 мм, но присутствует пневмоподвеска IAS и адаптивные амортизаторы CDC. В рамках адаптации к российскому рынку EXLANTIX ES получил «зимний пакет» опций: подогрев, вентиляцию и массаж передних кресел, а также полностью русифицированную мультимедийную систему с обновлениями софта «по воздуху». Гарантия – впечатляющие 8 лет или 200 000 км пробега.

Весь кузов выполнен из алюминия, что положительно сказалось на весе гибрида и его стойкости к коррозии. Крыша практически полностью выполнена их сверхпрочного закаленного стекла. Благодаря солидным габаритам (длина – 4945, ширина – 1978, высота – 1489 мм, колесная база – 3000 мм) в салоне места для всех пассажиров предостаточно. Вишенкой на торте является премиальная аудиосистема Mark Levinson с 23 динамиками и амбиентная подсветка со множеством оттенков под любое настроение.

Всю информацию о совершенно новом гибридном купе EXLANTIX ES и подробности предзаказа уточняйте у официального дилера EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ:

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