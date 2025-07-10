Дмитрий Песков заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на Юге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы безопасности являются главным фактором при принятии решений об открытии аэропортов в Геленджике и Крыму. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Главный аспект, который принимается во внимание, — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров — это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара готов начать работу в случае распоряжения Росавиации. На данный момент сигнал о возобновлении работы воздушной гавани не поступал.

О возобновлении работы аэропорта в Геленджике стало известно 9 июля. Информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. Самолеты начнут принимать с 10 июля в период с 8:30 до 20:00.

Алина Зорина