Свердловчанина приговорили к 17 годам за участие в террористической организации

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Свердловской области Егора Бобылева за участие в движении «Маньяки; культ убийств» (М.К.У., признано в РФ террористическим и запрещено), сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Егор Бобылев занимался преступной деятельностью с июля по ноябрь 2023 года по указанию украинских неонацистов, с которыми он общался через Telegram. «Он совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через Telegram-каналы радикальной направленности пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Примечательно, что в качестве объектов террора Бобылев выбирал лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию или не имеющих физической возможности дать ему отпор», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ранее он был неоднократно судим, в том числе по ст.134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

По данным Генпрокуратуры, движение М.К.У. (признано в РФ террористическим и запрещено) создано на Украине и «основано на нацистской идеологии», а его целью является «образование "расово чистого государства"».

Мария Шараева