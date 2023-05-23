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Коммерсантъ FM
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Группировку М.К.У. внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес международную националистическую группировку «Маньяки; культ убийств» (М.К.У., признана в РФ террористической и запрещена) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

В сентябре 2022 года ФСБ провела обыски у 187 сторонников «Колумбайна» (движение признано в РФ террористическим и запрещено) и М.К.У. в 46 регионах РФ. В декабре генпрокурор Игорь Краснов направил в Верховный суд исковое заявление о признании М.К.У. террористической организацией и запрете ее на территории России. По версии ведомства, движение создано на Украине и «основано на нацистской идеологии», а его целью является «образование "расово чистого государства"».

Лаура Кеффер

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