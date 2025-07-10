«Понятия “домашняя пломба” в профессиональной медицине не существует»

В первой половине 2025 года в России зафиксировали значительный рост спроса на наборы для самостоятельного пломбирования зубов. На одной из популярных онлайн-площадок количество предложений таких товаров увеличилось в 3,3 раза по сравнению с январем-июнем 2024 года. Параллельно подорожали и сами комплекты — с 150–200 руб. до 900 руб. Участники рынка объясняют такую тенденцию ростом цен на стоматологические услуги: в июне средний чек на лечение у стоматолога достиг 10,9 тыс. руб. Это на 15% выше прошлогоднего уровня. О рисках и последствиях самостоятельного пломбирования «Ъ-Ростов» рассказал стоматолог-хирург Тембот Шовгенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Тембота Шовгенова Фото: из архива Тембота Шовгенова

«Такого понятия как “домашняя пломба” в профессиональной медицине не существует. Это — псевдонаука. Стоматологи — даже самые “узкопрофильные” — учатся пять лет в университете. Затем у них минимум два года ординатуры. К этому добавляются регулярные платные семинары и мастер-классы. И все это нельзя заменить “набором для пломбирования” за 900 руб. из интернета.

Даже простая пломба требует точной диагностики, подготовки, изоляции, подбора материалов и соблюдения стерильности. Провести такую процедуру дома без оборудования и понимания анатомии невозможно.

Если потребитель купил пластиковую накладку или “волшебный материал” и налепил на больной зуб, то это — не устранение кариеса, а законсервирование проблемы. Более того, это создание отличных условий для прогрессирования заболевания: даже если внешне кажется, что все в порядке, то внутри воспалительный процесс продолжается. А через какое-то время это приведет к пульпиту, гингивиту, рецессии десны и др. осложнениям.

Задача врача — не просто закрыть образовавшуюся полость, а восстановить здоровье зуба и его форму. А такой “домашний набор” не обеспечит ни функциональности, ни долговечности. Напротив, последствия подобного “лечения” могут потребовать более сложного и дорогого вмешательства.

Я понимаю людей, которые ищут доступные альтернативы. Стоимость стоматологических услуг, действительно, выросла. Но причина не в “жадности врачей”, как думают многие, а в резком росте цен на импортные материалы, которых в отрасли — до 90%. Их стоимость в последние годы увеличилась в два–три раза.

Из всего, что я бы рекомендовал делать дома, — только гигиена: щетка (лучше мануальная), флосс, ирригатор, ополаскиватель. И главное — регулярные осмотры. Раз в год посещать стоматолога гораздо дешевле, чем потом лечить осложнения.

Домашнее отбеливание возможно, но только по рекомендации врача и после санации полости рта. Иные процедуры — самодеятельность, за которую придется расплачиваться здоровьем и деньгами.

Если пациент ищет бюджетный вариант — советую сходить в государственную клинику. Даже самая простая бесплатная пломба будет в несколько раз безопаснее и качественнее, чем самодельная из интернета».