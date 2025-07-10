В Свердловской области к 2030 году ожидают снижение числа дошкольников на 11%

В Свердловской области ожидают снижение числа дошкольников на 11% к 2030 году, следует из доклада министра образования региона Светланы Тренихиной на сессии международной промышленной выставки «Иннопром». В 2023-2024 году их число составило 227,8 тыс. человек, в 2025 году ожидается значение 190,2 тыс. человек, а к 2030 оно достигнет 170,1 тыс. человек, согласно прогнозу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Число учащихся в системе общего образования, как следует из прогноза, снизится на 5,2% — с 574,7 тыс. человек в 2025 году до 544,7 тыс. в 2030. В 2023-2024 учебном году оно составляло 562,8 тыс. человек. При этом ожидается рост числа обучающихся в организациях среднего профессионального образования (СПО) на 3,2% — с 127,4 тыс. человек в 2025 году до 131,6 тыс. в 2030 году. По итогам прошлого учебного года насчитывалось 125,3 тыс. таких учащихся.

Напомним, замминистра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова на «Иннопроме» сообщила, что общая кадровая потребность в 2025 году в Свердловской области прогнозируется на уровне 2 млн 113 тыс. человек. Наибольшая потребность ожидается в сфере обрабатывающих производств — 431,6 тыс. человек, в области торговли — 405,6 тыс. человек, в сфере образования — 169,7 тыс., в компаниях по транспортировке и хранению — 143,4 тыс., а в здравоохранении — 131,1 тыс. человек.

Анна Капустина