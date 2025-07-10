СвЖД перечислила в бюджеты регионов 6,9 млрд рублей в первом полугодии

Свердловская железная дорога (СвЖД), включая подразделения ОАО «РЖД», в первом полугодии перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 11,8 млрд руб, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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В региональные и местные бюджеты перечислено 6,9 млрд руб., в том числе в бюджет:

Свердловской области — 3 млрд руб.;

Пермского края - 1,3 млрд руб.;

Тюменской области — 1,1 млрд руб.;

Ханты-Мансийского автономного округа — 1,3 млрд руб.;

Ямало-Ненецкого автономного округа — 0,2 млрд руб.

По данным свердловской магистрали, в 2025 году ОАО «РЖД» планирует приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО на 62,17 млрд руб.

Ранее СвЖД в первом квартале перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 8,2 млрд руб. налогов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Полина Щуцкая