СвЖД перечислила в бюджеты 8,2 млрд рублей налогов в первом квартале
Свердловская железная дорога (СвЖД) в первом квартале перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 8,2 млрд руб. налогов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 3,4 млрд руб. В число субъектов вошли:
- Свердловская область — 1,5 млрд руб.;
- Пермский край — 0,6 млрд руб.;
- Тюменская область — 0,6 млрд руб.;
- Ханты-Мансийский автономный округ — 0,6 млрд руб.;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,1 млрд руб.
В 2025 году ОАО «РЖД» планирует приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 62,17 млрд руб.
Ранее СвЖД в январе-марте увеличила контейнерные перевозки на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).