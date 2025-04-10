СвЖД перечислила в бюджеты 8,2 млрд рублей налогов в первом квартале

Свердловская железная дорога (СвЖД) в первом квартале перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 8,2 млрд руб. налогов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 3,4 млрд руб. В число субъектов вошли:

Свердловская область — 1,5 млрд руб.;

Пермский край — 0,6 млрд руб.;

Тюменская область — 0,6 млрд руб.;

Ханты-Мансийский автономный округ — 0,6 млрд руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,1 млрд руб.

В 2025 году ОАО «РЖД» планирует приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 62,17 млрд руб.

Ранее СвЖД в январе-марте увеличила контейнерные перевозки на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Полина Щуцкая