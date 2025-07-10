Депутаты ЗСК отправили 12 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Депутаты Заксобрания Краснодарского края отправили очередной груз с гуманитарной помощью в зону спецоперации. Общий объем груза составил 12 тонн, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По информации кубанского парламента, депутаты отправили FPV-дроны отечественного производства и детекторы беспилотников. Этим же рейсом доставлены посылки от воспитанников краевой федерации конного спорта, которую возглавляет зампредседателя ЗСК Владимир Бекетов.

Итоги гуманитарной миссии прокомментировали спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

«Мы передали бойцам видеосюжет, в котором ребята из федерации формируют посылки, а они в ответ направили юным воспитанникам свой видео-привет со словами благодарности за чуткость и внимание. Эта связь, эти эмоции дорогого стоят и говорят о многом. Нашим ребятам в зоне СВО они придают сил. А для нас служат стимулом для продолжения этой работы»,— прокомментировал он.

Леонид Ломакин