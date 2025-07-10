Донская авиакомпания «Азимут» рассматривает возможность запуска полетов в Геленджик

Авиакомпания «Азимут» рассматривает возможность запуска рейсов в аэропорт Геленджика, который начал принимать воздушные суда с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе донского перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

9 июля, в результате рабочей встречи главы Геленджика Алексея Богодистова и директора аэропорта «Геленджик» Ивана Таранченко, стало известно о готовности аэропорта принимать самолеты с 10 июля. Выполнение регулярных рейсов запланировано с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Информация об этом размещена на официальном сайте города-курорта.

«Аэропорт на первом этапе будет принимать не более трех рейсов в день»,— уточнил директор авиагавани господин Таранченко.

Валентина Любашенко