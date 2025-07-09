В Дагестане задержан директор муниципального предприятия

Директор муниципального предприятия задержан в Дагестане после вспышки инфекции. Кроме того, в администрации Магарамкентского района республики прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 7 июля в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили местные жители с признаками отравления. Случаи заболевания кишечной инфекцией в легкой форме выявлены среди детей от 3 до 14 лет, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме.

На данный момент число отравившихся водой возросло до 274 человек.

По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбудило дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Наталья Белоштейн