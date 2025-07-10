На Дону трудоспособных мужчин на 78,7 тыс. больше, чем женщин

На 1 января 2024 года, количество трудоспособных мужчин, проживающих в Ростовской области, достигло 1,25 млн человек. Количество трудоспособных женщин при этом составляет 1,17 млн человек. Такие данные приводятся на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в регионе проживают 4,15 млн человек, из них более 1,93 млн — мужчины, почти 2,22 млн — женщины. Среди детей и подростков около 357 тыс. мальчиков и 337 тыс. девочек. Трудоспособных мужчин на 78,7 тыс. больше, чем женщин. Наибольший разрыв наблюдается среди пожилых людей — 325 тыс. мужчин и 706 тыс. женщин.

По данным Росстата, регион занимает шестое место в России по количеству постоянного населения. Из общего числа жителей 2,8 млн (67,9%) проживают в городах, 1,3 млн (32,1%) — в сельской местности.

В 2024 году в области родились 31,9 тыс. детей, умерли 55,6 тыс. человек. Естественная убыль населения за год составила 23,6 тыс. человек. По итогам 2023 года убыль населения Ростовской области составляла 22 тыс. человек, в 2022 году — 28 тыс. человек. Миграционный прирост в 8,5 тысячи человек частично компенсировал сокращение численности жителей.

Брачные свидетельства за прошлый год получили 24,9 тыс. пар. Количество разводов снизилось на 6,2%.

Мария Иванова