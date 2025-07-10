На Дону трудоспособных мужчин на 78,7 тыс. больше, чем женщин
На 1 января 2024 года, количество трудоспособных мужчин, проживающих в Ростовской области, достигло 1,25 млн человек. Количество трудоспособных женщин при этом составляет 1,17 млн человек. Такие данные приводятся на сайте регионального правительства.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Всего в регионе проживают 4,15 млн человек, из них более 1,93 млн — мужчины, почти 2,22 млн — женщины. Среди детей и подростков около 357 тыс. мальчиков и 337 тыс. девочек. Трудоспособных мужчин на 78,7 тыс. больше, чем женщин. Наибольший разрыв наблюдается среди пожилых людей — 325 тыс. мужчин и 706 тыс. женщин.
По данным Росстата, регион занимает шестое место в России по количеству постоянного населения. Из общего числа жителей 2,8 млн (67,9%) проживают в городах, 1,3 млн (32,1%) — в сельской местности.
В 2024 году в области родились 31,9 тыс. детей, умерли 55,6 тыс. человек. Естественная убыль населения за год составила 23,6 тыс. человек. По итогам 2023 года убыль населения Ростовской области составляла 22 тыс. человек, в 2022 году — 28 тыс. человек. Миграционный прирост в 8,5 тысячи человек частично компенсировал сокращение численности жителей.
Брачные свидетельства за прошлый год получили 24,9 тыс. пар. Количество разводов снизилось на 6,2%.