Численность населения Ростовской области снизилась на 15,1 тысячи

Численность населения Ростовской области за 2024 год сократилась на 15,1 тыс. человек и составила 4,1 млн жителей на начало 2025 года. Об этом сообщает Росстат.

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По данным ведомства, регион занимает шестое место в России по количеству постоянного населения. Из общего числа жителей 2,8 млн (67,9%) проживают в городах, 1,3 млн (32,1%) — в сельской местности.

В 2024 году в области родились 31,9 тыс. детей, умерли 55,6 тыс. человек. Естественная убыль населения за год составила 23,6 тыс. человек. По итогам 2023 года убыль населения Ростовской области составляла 22 тыс. человек, в 2022 году — 28 тыс. человек.

«Миграционный прирост в 8,5 тысячи человек частично компенсировал сокращение численности жителей. Количество многодетных семей выросло с 42 тыс. в 2019 году до 50 тыс. в 2024 году. За прошлый год брачные свидетельства получили 24,9 тыс. пар. Разводимость снизилась на 6,2 %»,— приводятся в отчете данные статистики.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении к началу 2024 года достигла 73,5 года, что превышает среднероссийский показатель в 73,4 года, пояснили в пресс-службе правительства региона.

Валентина Любашенко