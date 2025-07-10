Петербургский СКА объявил о трансфере обладателя Кубка Стэнли Андрея Локтионова
Хоккейный клуб СКА объявил о подписании центрального нападающего Андрея Локтионова, сообщает пресс-служба армейцев 10 июля. Соглашение с 35-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2026/2027.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Локтионов является воспитанником воскресенского «Химика». В 16 лет игрок перебрался в ярославский «Локомотив», в составе которого дебютировал в Суперлиге. В сезоне 2008/2009 нападающий перебрался в Северную Америку.
Хоккеист выступал за такие клубы НХЛ как «Нью-Джерси Девилз», «Каролина Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз». В составе последней команды Локтионов выиграл Кубок Стэнли в 2012-м году.
Летом 2024 года форвард вернулся в «Локомотив». После пяти сезонов в Ярославле провел по году в «Металлурге» и ЦСКА. Последние четыре сезона опытный нападающий выступал за московский «Спартак».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в СКА из нижегородского «Торпедо» перебрался нападающий Игорь Ларионов-младший, он будет выступать за петербуржцев под руководством своего отца.