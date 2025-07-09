Ларионов-младший пополнил команду петербургского СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с игроком Игорем Ларионовым. Действие соглашения рассчитано на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый нападающий СКА Игорь Ларионов-младший, до недавнего момента выступавший за нижегородское «Торпедо»

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо» Новый нападающий СКА Игорь Ларионов-младший, до недавнего момента выступавший за нижегородское «Торпедо»

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо»

Господин Ларинов будет играть за СКА до конца сезона 2025/26. Его отец Игорь Ларионов в начале июня был назначен главным тренером команды.

Ларионов-младший родился 24 августа 1998 года в Детройте. Хоккейную карьеру начал строить в юниорской лиге Детройта. С совершеннолетия выступал в канадских хоккейных лигах: провел сезон в «Квебек Ремпартс» и два — в «Уинсор Спитфайрз» (ОХЛ).

Хоккеист вернулся в КХЛ в сезоне 2022/23 и три года отыграл за нижегородский «Торпедо». На его счету 73 (20+53) очка в 127 матчах в КХЛ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что состав петербургского СКА пополнил американский защитник Бреннан Менелл.

Татьяна Титаева