В Екатеринбурге запустили дата-центр «МегаФона»

Мобильный оператор «МегаФон» запустил центр обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Новый центр должен повысить надежность работы сети при росте трафика и цифровизации. Он предназначен для хранения и резервного копирования данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

Площадь дата-центра в Екатеринбурге составляет порядка 800 кв. м, в котором установлено 110 с оборудованием. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 МВт при размещении стандартных стоек по 7 кВт. Кроме того, в проекте заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 кВт и расширение мощности до 1,5 МВт.

ЦОД в Екатеринбурге вошел в геораспределенную сеть «МегаФона» общей емкостью более 10 тыс. стоек, которая охватывает 115 центров обработки данных по всей стране.

Ранее компания Key Point получила от ВТБ проектное финансирование для строительства нового ЦОД в индустриальном парке Craft в Свердловской области. Сумма инвестиций составит 3,2 млрд руб., запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года.

Ирина Пичурина