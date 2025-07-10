В Москву этапировали двух фигурантов дела экс-главы Курской области Смирнова

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста главе строительной компании «СИЭМИ» Виталию Синьговскому и директору «ТД Курск» Денису Федорову по делу о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Их этапировали в Москву из курского СИЗО. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Бывшему губернатору области Алексею Смирнову, обвиняемому по этому делу, ранее также продлили арест.

Алексей Смирнов покинул пост губернатора Курской области в декабре прошлого года. Он был задержан вместе с бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым 16 апреля. В тот же день фигуранты были арестованы. По версии следствия, ущерб областному бюджету в результате мошеннических действий составил более 1 млрд руб. Средства для строительства фортификационных сооружений выделило АО «Корпорация развития Курской области».

Подробнее — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».