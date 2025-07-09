США повысили пошлины на товары из шести стран

Президент США Дональд Трамп разослал шесть писем, в которых говорится о повышении пошлин с 1 августа. Они направлены властям Алжира, Брунея, Ирака, Ливии, Молдавии и Филиппин.

Как передает Associated Press, до 30% увеличиваются тарифы на товары из Алжира, Ирака и Ливии. Пошлина на продукцию из Брунея, Молдавии и Филиппин составит 25%. Агентство уточняет, что ни одна из перечисленных стран не входит в число крупных торговых партнеров США.

В начале апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти всех стран мира. Они должны были начать действовать с 9 апреля, но президент США отложил вступление их в силу на три месяца. В начале июля господин Трамп объявил, что Белый дом начинает рассылать письма с уведомлением о введении новых пошлин. Взымать их будут с 1 августа.

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