Трамп напомнил о введении новых пошлин для десятков стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что с завтрашнего дня Белый дом начнет рассылать письма с уведомлением о введении новых пошлин. Для некоторых стран размер тарифов составит 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы начнем рассылать письма в разные страны с завтрашнего дня. Размер пошлин будет варьироваться от 60% или 70% до 10% и 20%. Это большие деньги для страны, но мы предлагаем им выгодную сделку»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The New York Times).

Как уточнил президент США, Белый дом завершит рассылку уведомлений к 9 июля. Пошлины начнут взиматься с 1 августа.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».