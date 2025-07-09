В Москве начали разбирать монорельсовую дорогу

В столице стартовали работы по разборке отдельных частей монорельса. Сейчас, сообщили “Ъ” в пресс-службе НИИ «Мостранспроект» (институт входит в транспортный комплекс Москвы, является автором концепции проекта), начался демонтаж части эстакады от станции «Выставочный центр» до депо. Также планируется разобрать станцию «Улица Сергея Эйзенштейна». Уже демонтируются турникеты и внутренняя отделка помещений, возводятся временные опоры для демонтажа пролетных балок и снимается вспомогательное оборудование.

Московскую монорельсовую дорогу построили в 2004 году, новый вид транспорта связал станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». После запуска МЦК в 2016 году пассажиропоток на монорельсе сократился в десять раз. В 2017 году власти увеличили интервал движения поездов с 6 до 30 минут, переведя систему в экскурсионный режим. До недавнего времени монорельс перевозил менее 2 тыс. пассажиров в сутки, в основном туристов. В июне 2025 года мэрия Москвы запустила на портале «Активный гражданин» голосование о вариантах развития Московского монорельса. Из 147 тыс. участвовавших в опросе 71% высказался за создание прогулочного парка на высоте 6 м с беговой дорожкой, скамейками, кафе, деревьями и цветниками. О результатах голосования мэр Москвы Сергей Собянин объявил 24 июня. 28 июня монорельс официально завершил работу.

Параллельно с демонтажом проектировщики и архитекторы дорабатывают архитектурную концепцию парка и создают рабочий проект, пояснили в «Мостранспроекте». Завершение всех работ и открытие парка на высоте запланировано на 2027–2028 годы. Строительно-монтажные работы по реорганизации монорельса в парк уже начались.

Как москвичи прощались с монорельсом — в репортаже Александра Черных.

Иван Буранов