Власти Крыма выставили на продажу порты Ялты и Евпатории

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма объявило о продаже 100% акций АО «Ялтинский морской порт» и АО «Евпаторийский морской порт». Общая стартовая стоимость лотов — около 1,7 млрд руб., сообщается в системе ГИС «Торги». Аукцион назначен на 1 августа, заявки принимаются с 2 по 28 июля. Комментарии от ведомства на данный момент не предоставлены, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», Ялтинский порт включает пассажирский терминал мощностью до 1,3 млн человек в год и универсальные грузовые мощности. Евпаторийский порт специализируется на перевалке генеральных и навалочных грузов. Однако в 2025 году объемы грузоперевалки в портах Крыма снижаются. Через Евпаторию прошло 77,7 тыс. тонн насыпных грузов — на 2,5% меньше, чем в 2024 году. Грузооборот Севастополя, Керчи и Феодосии также упал — от 27% до 44%.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что мощности портов региона задействованы менее чем на 10% из-за ограничений по заходу судов, находящихся под санкциями. Власти видят перспективы в развитии яхтенного туризма и пассажирских перевозок. Аналогичное мнение озвучивали в минтрансе Крыма и крымском парламенте. По данным ТАСС, в 2024 году через порты Ялты и Евпатории было перевезено почти 400 тыс. пассажиров.

Эксперты, однако, указывают на сохраняющиеся барьеры. По словам Надежды Малышевой из PortNews, ключевым вопросом остается отсутствие стабильной грузовой базы и необходимость модернизации. Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» полагает, что интерес к активам может быть связан с редевелопментом под туристическую инфраструктуру. Однако отсутствие российских круизных судов и санкционные риски пока ограничивают возможности развития.