РСТ: открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д-транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи.

«Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе снизило спрос на эти направления и перераспределило его в пользу Сочи. Без авиасообщения регион объективно теряет в доступности», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ближайшее время аэропорт Геленджика планирует возобновить работу. По данным Росавиации, воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. Количество бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта может увеличиться в 1,5–2 раза.

Алина Зорина